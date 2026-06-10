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[VIDEO] Quỹ SPDR Gold Trust bán ròng, vàng giảm 20% trong năm nay

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[VIDEO] Quỹ SPDR Gold Trust bán ròng, vàng giảm 20% trong năm nay

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 45 tấn, giá vàng giảm mạnh từ đỉnh, xuống mức thấp nhất trong 8 tháng.

Minh Quân - Hà Anh
#Biến động giá vàng #Bán ròng ETF vàng #Giá vàng giảm #Thị trường vàng toàn cầu #Ảnh hưởng quỹ ETF lớn

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