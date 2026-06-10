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[VIDEO] Người Việt chuyển sang dùng phần mềm bản quyền tăng đột biến

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[VIDEO] Người Việt chuyển sang dùng phần mềm bản quyền tăng đột biến

Lượng mua Microsoft Office bản quyền tại Việt Nam tăng 80-100% nhờ thanh tra sở hữu trí tuệ thúc đẩy người dùng chuyển sang phần mềm sạch.

Minh Quân - Hà Anh
#Chuyển đổi sang phần mềm bản quyền #Tăng tiêu thụ phần mềm hợp pháp #Chấn chỉnh sở hữu trí tuệ #Khuyến khích sử dụng phần mềm sạch #Thay đổi thói quen người dùng công nghệ

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