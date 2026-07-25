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Quân đội Nga áp dụng chiến thuật "chia bánh" tại Konstantinovka

Quân sự - Thế giới

Quân đội Nga áp dụng chiến thuật "chia bánh" tại Konstantinovka

Quân đội Nga sử dụng chiến thuật “chia bánh” trong chiến dịch vây ép thành phố Konstantinovka ở phía tây tỉnh Donetsk.

Tiến Minh
Chiến dịch bao vây thành phố Konstantinovka (Konstantinivka) ở phía tây bắc tỉnh Donetsk, thuộc miền Đông Ukraine, của Quân đội Nga (RFAF) đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Trong thời gian qua, Konstantinovka cũng là khu vực giao tranh ác liệt nhất trên chiến trường Nga – Ukraine.
Chiến dịch bao vây thành phố Konstantinovka (Konstantinivka) ở phía tây bắc tỉnh Donetsk, thuộc miền Đông Ukraine, của Quân đội Nga (RFAF) đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Trong thời gian qua, Konstantinovka cũng là khu vực giao tranh ác liệt nhất trên chiến trường Nga – Ukraine.
Trong chiến dịch này, RFAF đã sử dụng chiến thuật "chia bánh", giúp họ đẩy lùi đối phương ra khỏi các khu vực đô thị. Vậy ưu điểm của chiến thuật này là gì, và nó hiệu quả đến mức nào?
Trong chiến dịch này, RFAF đã sử dụng chiến thuật "chia bánh", giúp họ đẩy lùi đối phương ra khỏi các khu vực đô thị. Vậy ưu điểm của chiến thuật này là gì, và nó hiệu quả đến mức nào?
Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tiến công vào Konstantinovka do lực lượng thuộc Quân khu Nam RFAF đảm nhiệm. Việc bao vây và tiêu diệt các đơn vị Ukraine bị bao vây ở phía trong thành phố hiện vẫn đang tiếp diễn. Các đơn vị tấn công thuộc Quân đoàn 3 và 8 của Quân khu Nam RFAF, đang tham gia giao tranh ở Konstantinovka, đang tiến hành truy quét tàn quân Ukraine còn lại.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tiến công vào Konstantinovka do lực lượng thuộc Quân khu Nam RFAF đảm nhiệm. Việc bao vây và tiêu diệt các đơn vị Ukraine bị bao vây ở phía trong thành phố hiện vẫn đang tiếp diễn. Các đơn vị tấn công thuộc Quân đoàn 3 và 8 của Quân khu Nam RFAF, đang tham gia giao tranh ở Konstantinovka, đang tiến hành truy quét tàn quân Ukraine còn lại.
Các hành động phối hợp của RFAF tại khu vực “Vành đai pháo đài Donetsk” đã buộc Kiev phải bắt đầu sơ tán một phần khỏi các khu vực đô thị lân cận như Slavyansk Kramatorsk và Druzhkovka về phía tây đất nước.
Các hành động phối hợp của RFAF tại khu vực “Vành đai pháo đài Donetsk” đã buộc Kiev phải bắt đầu sơ tán một phần khỏi các khu vực đô thị lân cận như Slavyansk Kramatorsk và Druzhkovka về phía tây đất nước.
Thiếu tướng Anton Grunis, chỉ huy Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 4 thuộc Cụm quân phương Nam RFAF, đã thuật lại chi tiết hơn về các sự kiện ở Kostiantynivka và bối cảnh trước đó. Vào tháng 11 năm ngoái, các đơn vị của Lữ đoàn ông đã giành quyền kiểm soát Ivanopillya và gặp phải một số khó khăn.
Thiếu tướng Anton Grunis, chỉ huy Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 4 thuộc Cụm quân phương Nam RFAF, đã thuật lại chi tiết hơn về các sự kiện ở Kostiantynivka và bối cảnh trước đó. Vào tháng 11 năm ngoái, các đơn vị của Lữ đoàn ông đã giành quyền kiểm soát Ivanopillya và gặp phải một số khó khăn.
Theo tướng Anton Grunis, về cơ bản, Lữ đoàn khi đó đang tiến quân trên một mặt trận rộng, nhưng đã bị mắc kẹt ở khu vực giữa bên trái là sông Kryvyi Torets, bên phải là các vùng trũng ngập nước. Mặt trận tấn công bị thu hẹp, khiến việc cơ động trở nên khó khăn.
Theo tướng Anton Grunis, về cơ bản, Lữ đoàn khi đó đang tiến quân trên một mặt trận rộng, nhưng đã bị mắc kẹt ở khu vực giữa bên trái là sông Kryvyi Torets, bên phải là các vùng trũng ngập nước. Mặt trận tấn công bị thu hẹp, khiến việc cơ động trở nên khó khăn.
"Việc vượt sông Krivyi Torets vào tháng 11, trên thực tế là rất khó khăn", tướng Grunis cho biết. Sau khi tổ chức hội nghị dân chủ quân sự, quyết định được đưa ra là Lữ đoàn tiếp tục các hoạt động tấn công, nhưng chỉ với một phần lực lượng. Còn lực lượng chính của đơn vị, được triển khai cách đó vài km về phía tây.
"Việc vượt sông Krivyi Torets vào tháng 11, trên thực tế là rất khó khăn", tướng Grunis cho biết. Sau khi tổ chức hội nghị dân chủ quân sự, quyết định được đưa ra là Lữ đoàn tiếp tục các hoạt động tấn công, nhưng chỉ với một phần lực lượng. Còn lực lượng chính của đơn vị, được triển khai cách đó vài km về phía tây.
Theo tướng Grunis, cho biết Lữ đoàn 156 của AFU, đảm nhiệm phòng thủ trên hướng tây nam Konstantinovka, mặc dù được tổ chức theo tiêu chuẩn NATO, nhưng là đơn vị yếu nhất. Đồng thời cho biết thêm rằng hệ thống phòng thủ của AFU, đã bị chọc thủng ở khu vực nhà kính Perspektiva, thuộc Berestok và Ilyinivka.
Theo tướng Grunis, cho biết Lữ đoàn 156 của AFU, đảm nhiệm phòng thủ trên hướng tây nam Konstantinovka, mặc dù được tổ chức theo tiêu chuẩn NATO, nhưng là đơn vị yếu nhất. Đồng thời cho biết thêm rằng hệ thống phòng thủ của AFU, đã bị chọc thủng ở khu vực nhà kính Perspektiva, thuộc Berestok và Ilyinivka.
Hiện quân Nga đã cắt đứt đường tiếp viện của lực lượng Ukraine dọc theo đường Levanevskogo và tiếp tục tiến về Druzhkovka. Sau đó, Lữ đoàn chiếm giữ nhà máy Avtosteklo, đồng thời phát động tấn công từ các hướng khác nhau.
Hiện quân Nga đã cắt đứt đường tiếp viện của lực lượng Ukraine dọc theo đường Levanevskogo và tiếp tục tiến về Druzhkovka. Sau đó, Lữ đoàn chiếm giữ nhà máy Avtosteklo, đồng thời phát động tấn công từ các hướng khác nhau.
Theo chuyên gia quân sự Alexei Anpilogov, cụm từ mô tả một chiến thuật khá đơn giản nhưng hiệu quả của RFAF ở Konstantinovka. Ông nói: "Chiến thuật chia nhỏ miếng bánh, được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp 'xâm nhập theo nhóm nhỏ'. Chiến thuật này được phát triển trong bối cảnh việc UAV chiếm ưu thế trên chiến trường."
Theo chuyên gia quân sự Alexei Anpilogov, cụm từ mô tả một chiến thuật khá đơn giản nhưng hiệu quả của RFAF ở Konstantinovka. Ông nói: "Chiến thuật chia nhỏ miếng bánh, được thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp 'xâm nhập theo nhóm nhỏ'. Chiến thuật này được phát triển trong bối cảnh việc UAV chiếm ưu thế trên chiến trường."
Chuyên gia Anpilogov giải thích rằng, chi phí thấp và dễ sản xuất của UAV, đã biến việc giám sát chiến tuyến 24/7 thành hiện thực. Ông nói: "Ngày nay, các đơn vị có khả năng 'theo dõi' không chỉ một đội hình hay một nhóm quân địch, mà thậm chí cả một người lính bộ binh đang cố gắng ẩn nấp trong chiến hào”.
Chuyên gia Anpilogov giải thích rằng, chi phí thấp và dễ sản xuất của UAV, đã biến việc giám sát chiến tuyến 24/7 thành hiện thực. Ông nói: "Ngày nay, các đơn vị có khả năng 'theo dõi' không chỉ một đội hình hay một nhóm quân địch, mà thậm chí cả một người lính bộ binh đang cố gắng ẩn nấp trong chiến hào”.
Do đó, mức độ nguy hiểm đối với binh lính trên chiến trường, thường cao hơn bao giờ hết. "Trong hoàn cảnh này, bất kỳ cuộc tấn công thành công nào cũng chỉ có thể thực hiện được bằng cách tiến về thành phố theo từng nhóm nhỏ, di chuyển từng đoạn ngắn trong khu vực đô thị hóa", nguồn tin nhấn mạnh.
Do đó, mức độ nguy hiểm đối với binh lính trên chiến trường, thường cao hơn bao giờ hết. "Trong hoàn cảnh này, bất kỳ cuộc tấn công thành công nào cũng chỉ có thể thực hiện được bằng cách tiến về thành phố theo từng nhóm nhỏ, di chuyển từng đoạn ngắn trong khu vực đô thị hóa", nguồn tin nhấn mạnh.
Chiến thuật này dựa vào việc một nhóm nhỏ binh lính di chuyển hoặc thậm chí chạy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, luôn duy trì khả năng tìm chỗ ẩn nấp ngay lập tức. Dần dần, các nhóm này bắt đầu tập trung đồng thời trong phạm vi thành phố tại nhiều điểm, tạo tiền đề cho một cuộc tấn công mới.
Chiến thuật này dựa vào việc một nhóm nhỏ binh lính di chuyển hoặc thậm chí chạy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, luôn duy trì khả năng tìm chỗ ẩn nấp ngay lập tức. Dần dần, các nhóm này bắt đầu tập trung đồng thời trong phạm vi thành phố tại nhiều điểm, tạo tiền đề cho một cuộc tấn công mới.
Dĩ nhiên, quân Ukraine cũng đang hoạt động theo cách tương tự, nhưng ở thế phòng thủ. "Mục tiêu của chúng ta trong bối cảnh này là tập trung đủ lực lượng và hoả lực nhanh hơn họ, rồi 'cắt đứt' từng phần nhỏ của thành phố, từ đó buộc quân Ukraine phải rút lui. Đây chính xác là chiến thuật chia bánh”, chuyên gia Anpilogov giải thích.
Dĩ nhiên, quân Ukraine cũng đang hoạt động theo cách tương tự, nhưng ở thế phòng thủ. "Mục tiêu của chúng ta trong bối cảnh này là tập trung đủ lực lượng và hoả lực nhanh hơn họ, rồi 'cắt đứt' từng phần nhỏ của thành phố, từ đó buộc quân Ukraine phải rút lui. Đây chính xác là chiến thuật chia bánh”, chuyên gia Anpilogov giải thích.
Đây là một cuộc chiến dài hạn, mục tiêu là dần phong tỏa các khu vực mà nhóm quân Ukraine có thể nhận được tiếp tế. Theo thời gian, ngay cả việc tiếp tế lương thực, thực phẩm hoặc đạn dược bằng UAV, cũng sẽ trở nên bất khả thi do chi phí quá cao. Sau đó, lực lượng Ukraine sẽ bắt đầu tự rút khỏi các khu vực bị bao vây, nguồn tin giải thích.
Đây là một cuộc chiến dài hạn, mục tiêu là dần phong tỏa các khu vực mà nhóm quân Ukraine có thể nhận được tiếp tế. Theo thời gian, ngay cả việc tiếp tế lương thực, thực phẩm hoặc đạn dược bằng UAV, cũng sẽ trở nên bất khả thi do chi phí quá cao. Sau đó, lực lượng Ukraine sẽ bắt đầu tự rút khỏi các khu vực bị bao vây, nguồn tin giải thích.
Chuyên gia Anpilogov nhấn mạnh, việc giành quyền kiểm soát Kostiantynivka là một nhiệm vụ tối quan trọng. Hiện tại, Ukraine đang kiểm soát một số thành phố thuộc “vành đai pháo đài” rất quan trọng, với hai đỉnh là Lyman và Kostiantynivka kéo dài về phía đông, và vòng cung từ Slovyansk đến Kramatorsk uốn cong về phía tây.
Chuyên gia Anpilogov nhấn mạnh, việc giành quyền kiểm soát Kostiantynivka là một nhiệm vụ tối quan trọng. Hiện tại, Ukraine đang kiểm soát một số thành phố thuộc “vành đai pháo đài” rất quan trọng, với hai đỉnh là Lyman và Kostiantynivka kéo dài về phía đông, và vòng cung từ Slovyansk đến Kramatorsk uốn cong về phía tây.
"Hiện tại, chúng tôi đang cố gắng nắm lấy thế trận và đánh bại đối phương. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp cận được một khu vực gần như hoàn toàn là đô thị, nơi có thể sử dụng 'chiến thuật chia bánh' thường xuyên hơn, do có nhiều tòa nhà thuận lợi cho các nhóm nhỏ thâm nhập," Anpilogov kết luận.
"Hiện tại, chúng tôi đang cố gắng nắm lấy thế trận và đánh bại đối phương. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp cận được một khu vực gần như hoàn toàn là đô thị, nơi có thể sử dụng 'chiến thuật chia bánh' thường xuyên hơn, do có nhiều tòa nhà thuận lợi cho các nhóm nhỏ thâm nhập," Anpilogov kết luận.
Tiến Minh

https://vz.ru/politics/2026/6/14/1427180.html

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