Cháy lớn gần UBND phường Thanh Liệt, nhiều xe cứu hỏa khẩn trương dập lửa

Khoảng 18h10 ngày 25/7, một vụ cháy lớn bùng phát gần trụ sở UBND phường Thanh Liệt (Hà Nội). Lực lượng chức năng huy động nhiều xe cứu hỏa đến dập lửa.

﻿Cột khói bốc cao tại hiện trường vụ cháy gần trụ sở UBND phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) vào chiều 25/7.

Cụ thể, khoảng 18h10 ngày 25/7, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực gần trụ sở UBND phường Thanh Liệt, TP Hà Nội.

Theo ghi nhận của phóng viên, điểm cháy cách trụ sở UBND phường Thanh Liệt khoảng 100 m. Từ khoảng cách gần 1 km, có thể quan sát thấy cột khói đen bốc cao vượt cả các tòa nhà cao tầng trong khu vực.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động nhiều xe chữa cháy tới hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Đồng thời, lực lượng công an, quân sự và các đơn vị chức năng nhanh chóng phong tỏa khu vực, phân luồng giao thông, tạo điều kiện để xe chữa cháy tiếp cận đám cháy.

﻿Nhiều xe chữa cháy được điều động đến hiện trường để khống chế đám cháy.

Anh N.V.Q., người dân sống gần hiện trường, cho biết: "Khoảng hơn 18h, khi tôi đang ngồi uống trà đá trên vỉa hè thì bất ngờ thấy lửa bốc lên từ một cửa hàng chứa loa, đài. Mọi người hô nhau dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng ngọn lửa lan rất nhanh."

﻿Ngọn lửa nhanh chóng lan sang nhiều cửa hàng và nhà xưởng liền kề.

Theo anh Q., chỉ sau khoảng 3 phút, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội và lan sang nhiều hàng quán cùng các nhà xưởng liền kề.

﻿Hiện trường vụ cháy chỉ cách Trụ sở UBND phường Thanh Liệt 100 m.

Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện UBND phường Thanh Liệt cho biết địa phương vừa tiếp nhận thông tin về vụ việc và đang phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai công tác xử lý.

Tại thời điểm phóng viên ghi nhận, ngọn lửa bao trùm nhiều hàng quán và nhà xưởng với diện tích hàng trăm mét vuông. Lực lượng chức năng lập nhiều chốt chặn tại các tuyến đường xung quanh để phục vụ công tác chữa cháy và bảo đảm an toàn.

﻿Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực, phân luồng giao thông để phục vụ công tác chữa cháy và bảo đảm an toàn.

Do vụ việc xảy ra đúng thời điểm tan tầm, đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi, khiến việc di chuyển qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

﻿Đông người dân tập trung theo dõi vụ cháy khiến khu vực xảy ra hỏa hoạn trở nên đông đúc trong giờ cao điểm.

Đến thời điểm ghi nhận, ít nhất 3 xe chữa cháy đang khẩn trương triển khai các phương án khống chế ngọn lửa. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

﻿Các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai chữa cháy tại hiện trường vào tối 25/7. Nguyên nhân vụ việc đang được xác minh.