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[VIDEO] Ngành thuế nắm 250 triệu tài khoản ngân hàng, dùng AI truy tìm gian lận

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[VIDEO] Ngành thuế nắm 250 triệu tài khoản ngân hàng, dùng AI truy tìm gian lận

Cục Thuế sử dụng AI để phân tích dòng tiền trên gần 250 triệu tài khoản ngân hàng nhằm phát hiện gian lận thuế hiệu quả.

Minh Quân - Hà Anh
#Phân tích dòng tiền và gian lận thuế #Ứng dụng AI trong ngành thuế #Quản lý tài khoản ngân hàng lớn #Chống gian lận thuế hiện đại #Vai trò của Cục Thuế trong giám sát tài chính

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