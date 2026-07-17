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[VIDEO] Mỹ hoàn trả 81 tỉ USD thuế sau phán quyết của Tòa án tối cao

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[VIDEO] Mỹ hoàn trả 81 tỉ USD thuế sau phán quyết của Tòa án tối cao

Tòa án tối cao Mỹ phán quyết thuế quan của ông Trump bất hợp pháp, buộc chính phủ hoàn trả 81 tỉ USD, ảnh hưởng ngân sách quốc gia.

Minh Quân - Hà Anh
#Quyết định của Tòa án tối cao Mỹ #Thuế quan của ông Trump #Hoàn trả thuế doanh nghiệp #Ảnh hưởng ngân sách Mỹ #Phán quyết pháp lý về thuế

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