Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Hướng dẫn xếp lương mới cho chủ tịch, phó chủ tịch xã

SPOTLIGHT

[VIDEO] Hướng dẫn xếp lương mới cho chủ tịch, phó chủ tịch xã

Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương và ngạch công chức xã theo Nghị định 204 và 361, giúp cán bộ cấp xã thực hiện đúng quy định mới.

Minh Quân - Hà Anh
#Hướng dẫn xếp lương xã #Chủ tịch #phó chủ tịch xã #Nghị định 204 và 361 #Chế độ công chức xã #Quảng Ngãi

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT