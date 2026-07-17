Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Elon Musk mất 407 tỷ USD khi cổ phiếu SpaceX lao dốc
Tài sản Elon Musk giảm hơn 407 tỷ USD trong tháng do cổ phiếu SpaceX sụt giảm 35% sau IPO, gây chia rẽ trên Phố Wall.
Tài sản Elon Musk giảm hơn 407 tỷ USD trong tháng do cổ phiếu SpaceX sụt giảm 35% sau IPO, gây chia rẽ trên Phố Wall.
Tài sản Elon Musk giảm hơn 407 tỷ USD trong tháng do cổ phiếu SpaceX sụt giảm 35% sau IPO, gây chia rẽ trên Phố Wall.
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Tài sản Elon Musk giảm hơn 407 tỷ USD trong tháng do cổ phiếu SpaceX sụt giảm 35% sau IPO, gây chia rẽ trên Phố Wall.
Khám phá danh sách 38 cổ phiếu dưới 1.000 đồng trên UPCoM tính đến 9/7, nổi bật là mã DKC của Công ty CP Chợ Lạng Sơn.
Lãi suất vay nhà tăng cao đến 16%, khiến thanh khoản bất động sản giảm mạnh 62%, ảnh hưởng lớn đến thị trường.
Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương và ngạch công chức xã theo Nghị định 204 và 361, giúp cán bộ cấp xã thực hiện đúng quy định mới.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt Vinalink Group 150 triệu đồng vì vi phạm bán hàng đa cấp, đánh dấu lần thứ ba trong ba năm tại Hà Nội.
Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu AI, đe dọa kỷ nguyên AI giá rẻ toàn cầu, ảnh hưởng lớn đến các tập đoàn như Alibaba và ByteDance.
Bộ Nội vụ đề xuất thành lập đô thị đặc biệt cấp xã, nhằm thúc đẩy phát triển, kết nối hạ tầng và dịch vụ công hiệu quả hơn.
Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam mới giải ngân hơn 1.000 tỷ đồng, chỉ đạt 2% kế hoạch vốn năm 2026, gây lo ngại về tiến độ.
Hà Nội chuẩn bị ban hành khung giá thuê nhà lần đầu, xây dựng quỹ nhà nhằm thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao.
Biên bản cuộc họp tháng Sáu của Fed tiết lộ nội bộ chia rẽ về lãi suất, khiến vàng giảm gần 1% và bạc lao dốc gần 3%.
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