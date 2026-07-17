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[VIDEO] Bão giá vật liệu và nhân công đe dọa tiến độ đầu tư công

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[VIDEO] Bão giá vật liệu và nhân công đe dọa tiến độ đầu tư công

Giá cát, đá tăng hơn 60%, thiếu nhân công nghiêm trọng, gây chậm tiến độ các dự án đầu tư công quan trọng như cao tốc Bắc Nam.

Minh Quân - Hà Anh
#Bão giá vật liệu xây dựng #Tác động đến tiến độ dự án #Thiếu nhân công xây dựng #Tăng giá cát đá #Nguy cơ chậm tiến độ cao tốc Bắc Nam

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