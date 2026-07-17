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Số hóa - Xe

BYD Tang rơi cụm mô tơ điện giữa đường, hãng xe Trung Quốc nói gì?

Hãng xe BYD mới đây đã có phản hồi chính thức đầu tiên về sự cố một chiếc BYD Tang bị rơi cụm mô tơ điện khi đang di chuyển qua đoạn đường ngập nước.

Nguyễn Thảo
Video: BYD Tang văng cả mô tơ điện ra ngoài khi đang lội nước.

Cụ thể, theo nhà sản xuất ôtô Trung Quốc cho biết cụm mô-tơ phía sau của chiếc BYD Tang xuất hiện trong đoạn video ghi tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) đã bị rơi ra khỏi xe sau khi va phải vật cản chìm dưới nước trong lúc xe lội qua khu vực ngập.

Hãng khẳng định đây là hư hỏng do va chạm, không phải lỗi chất lượng sản phẩm. Phản hồi này được đưa ra một ngày sau khi đoạn video ghi lại cảnh một chiếc BYD Tang kéo lê một cụm mô tơ điện phía sau xe trên đường ngập ở thành phố Thẩm Dương lan truyền trên mạng xã hội.

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Chiếc xe BYD Tang văng cả mô tơ điện ra ngoài khi đang lội nước.

Theo bộ phận chăm sóc khách hàng của BYD, dữ liệu vận hành của xe cùng tình trạng hư hỏng tại các điểm liên kết cho thấy cụm mô tơ điện phía sau đã bị tách ra khỏi xe sau khi chiếc SUV va phải một vật cản chìm dưới nước trong lúc lội qua đoạn đường ngập.

Video cho thấy cụm mô tơ bị tách khỏi vị trí lắp đặt và kéo lê phía sau xe. Ban đầu, BYD chưa đưa ra lời giải thích, khiến trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán về nguyên nhân.

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Cụm mô tơ điện bị tách khỏi vị trí lắp đặt và kéo lê phía sau xe.

Hình ảnh cho thấy cụm mô tơ vẫn còn nối với xe bằng một số chi tiết phía dưới gầm. Dù vậy, chiếc Tang vẫn tiếp tục di chuyển, hệ thống đèn vẫn hoạt động bình thường trong khi cụm mô-tơ bị kéo lê phía sau.

Trên thị trường quốc tế, BYD Tang có tên gọi khác là Sealion 8, bao gồm cả phiên bản hybrid sạc điện (PHEV) và thuần điện (EV). Tại Việt Nam, mẫu xe này được phân phối duy nhất phiên bản thuần điện với giá bán 1,569 tỷ đồng.

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Video: BYD Tang gây sốc, văng cả mô tơ điện ra ngoài khi đang lội nước.
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