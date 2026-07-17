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[VIDEO] Công ty đa cấp Vinalink bị phạt 150 triệu đồng, lần thứ ba trong ba năm

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[VIDEO] Công ty đa cấp Vinalink bị phạt 150 triệu đồng, lần thứ ba trong ba năm

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt Vinalink Group 150 triệu đồng vì vi phạm bán hàng đa cấp, đánh dấu lần thứ ba trong ba năm tại Hà Nội.

Minh Quân - Hà Anh
#Xử phạt công ty đa cấp #Vi phạm quy định bán hàng đa cấp #Vinalink Group #Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia #Phạt tiền lần thứ ba

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