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[VIDEO] 38 cổ phiếu dưới 1.000 đồng trên UPCoM: Mã chỉ 100 đồng

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[VIDEO] 38 cổ phiếu dưới 1.000 đồng trên UPCoM: Mã chỉ 100 đồng

Khám phá danh sách 38 cổ phiếu dưới 1.000 đồng trên UPCoM tính đến 9/7, nổi bật là mã DKC của Công ty CP Chợ Lạng Sơn.

Minh Quân - Hà Anh
#Cổ phiếu giá thấp trên UPCoM #Danh sách cổ phiếu dưới 1.000 đồng #Thống kê cổ phiếu chênh lệch giá #Thông tin về mã DKC và Công ty Chợ Lạng Sơn #Tình hình giao dịch cổ phiếu trên UPCoM

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