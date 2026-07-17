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[VIDEO] VN-Index lao dốc gần 30 điểm, phiên giảm sâu nhất ba tháng

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[VIDEO] VN-Index lao dốc gần 30 điểm, phiên giảm sâu nhất ba tháng

Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh gần 30 điểm do áp lực bán tháo, khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, giảm đòn bẩy.

Minh Quân - Hà Anh
#Chứng khoán và thị trường chứng khoán #Giảm điểm của VN-Index #Áp lực bán tháo cổ phiếu #Khuyến nghị đầu tư #Tác động thị trường trong ba tháng

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