Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng cao nhất đến 390.000 đồng

Hội đồng Tiền lương quốc gia đã bỏ phiếu, thống nhất đề xuất Chính phủ cho tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7,8% từ ngày 1/1/2027.

Sáng nay (16/7), Hội đồng Tiền lương quốc gia đã tiến hành phiên họp thứ hai để thảo luận về mức lương tối thiểu vùng năm 2027. Thảo luận và đi đến thống nhất tuyệt đối phương án tăng lương tối thiểu bình quân 7,8%, từ 1/1/2027.

Theo đó, đề xuất được trình Chính phủ, kể từ ngày 1/1/2027, mức lương tối thiểu của người lao động sẽ tăng thêm từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng/tháng tùy theo từng vùng.

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Cụ thể, lương tối thiểu vùng I tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng (tăng thêm 390.000 đồng);

Vùng II tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng (tăng thêm 350.000 đồng);

Vùng III tăng từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng (tăng thêm 310.000 đồng);

Vùng IV tăng từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng (tăng thêm 340.000 đồng).

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đã đạt được kết quả rất tích cực, tiệm cận mục tiêu đề ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực còn nhiều bất ổn.

Từ kết quả đó, các thành viên Hội đồng đã thảo luận sâu sắc trên cơ sở chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp và khó khăn trong đời sống của người lao động, đi đến thống nhất mức tăng 7,8% với tuyệt đối các thành viên đồng tình - khẳng định mong muốn chung của các bên.

Đây được xem là kết quả hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động, trong bối cảnh nền kinh tế vừa có nhiều điểm sáng vừa còn không ít thách thức.