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[VIDEO] Hơn 325.000 doanh nghiệp bỏ địa chỉ bị thuế siết xử lý

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[VIDEO] Hơn 325.000 doanh nghiệp bỏ địa chỉ bị thuế siết xử lý

Cục Thuế yêu cầu xử lý hơn 325.000 doanh nghiệp bỏ địa chỉ và gần 292.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động, có thể bị thu hồi giấy chứng nhận.

Minh Quân - Hà Anh
#Xử lý doanh nghiệp bỏ địa chỉ #Thuế và thu hồi giấy chứng nhận #Ngừng hoạt động doanh nghiệp #Chính sách thuế và xử lý vi phạm #Quản lý doanh nghiệp

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