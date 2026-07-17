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[VIDEO] Lãi suất vay nhà chạm 16% gây sốc thị trường bất động sản

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[VIDEO] Lãi suất vay nhà chạm 16% gây sốc thị trường bất động sản

Lãi suất vay nhà tăng cao đến 16%, khiến thanh khoản bất động sản giảm mạnh 62%, ảnh hưởng lớn đến thị trường.

Minh Quân - Hà Anh
#Tăng lãi suất vay nhà #Thanh khoản bất động sản giảm #Ảnh hưởng lãi suất thả nổi #Xu hướng thị trường bất động sản #Ảnh hưởng ngân hàng và nhà đầu tư

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