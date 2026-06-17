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[VIDEO] Hà Nội miễn phí xe buýt trong vành đai 1 từ 1/7

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[VIDEO] Hà Nội miễn phí xe buýt trong vành đai 1 từ 1/7

Từ ngày 1/7, Hà Nội miễn phí xe buýt trong vành đai 1 và hỗ trợ đổi xe xăng sang xe điện cho hộ nghèo, thúc đẩy phát triển bền vững.

Minh Quân - Hà Anh
#Chính sách miễn phí xe buýt Hà Nội #Hỗ trợ chuyển đổi xe xăng sang xe điện #Hành trình phát triển giao thông công cộng #Chương trình hỗ trợ hộ nghèo #Ưu đãi giao thông nội thành

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