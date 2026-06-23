Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Hà Nội hỗ trợ bác sĩ tuyến trên về cơ sở với mức đến 20 triệu/tháng

SPOTLIGHT

[VIDEO] Hà Nội hỗ trợ bác sĩ tuyến trên về cơ sở với mức đến 20 triệu/tháng

Hà Nội chi tới 20 triệu mỗi tháng để thu hút bác sĩ giỏi về cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế từ ngày 1/7.

Minh Quân - Hà Anh
#Hỗ trợ nhân viên y tế #Chính sách tiền lương #Hà Nội #Chính sách y tế địa phương #Chương trình hỗ trợ bác sĩ

HOT VIDEO

[SPOTLIGHT] Gọn bộ máy… Mạnh quốc gia

[SPOTLIGHT] Gọn bộ máy… Mạnh quốc gia

Tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ là cuộc sắp xếp hành chính, giảm đầu mối, tầng nấc, biên chế mà sâu xa là một cuộc đổi mới phương thức vận hành quốc gia.

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT

[SPOTLIGHT] Gọn bộ máy… Mạnh quốc gia

[SPOTLIGHT] Gọn bộ máy… Mạnh quốc gia

Tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ là cuộc sắp xếp hành chính, giảm đầu mối, tầng nấc, biên chế mà sâu xa là một cuộc đổi mới phương thức vận hành quốc gia.