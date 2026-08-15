Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Đường sắt Việt Nam thành lập Tập đoàn Đường sắt Quốc gia
Kể từ ngày 11/8, Đường sắt Việt Nam chính thức trở thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia, đa ngành hơn 100 lĩnh vực hoạt động.
Kể từ ngày 11/8, Đường sắt Việt Nam chính thức trở thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia, đa ngành hơn 100 lĩnh vực hoạt động.
Kể từ ngày 11/8, Đường sắt Việt Nam chính thức trở thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia, đa ngành hơn 100 lĩnh vực hoạt động.
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Kể từ ngày 11/8, Đường sắt Việt Nam chính thức trở thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia, đa ngành hơn 100 lĩnh vực hoạt động.
Chuỗi gym Core Fitness tại TP.HCM đột ngột đóng cửa, hơn 600 hội viên đối mặt mất trắng hàng tỉ đồng do doanh nghiệp mất liên lạc.
TP HCM đặt mục tiêu giảm chôn lấp rác xuống dưới 10% vào năm 2030 bằng các dự án đốt rác phát điện của Vietstar, Tâm Sinh Nghĩa.
Theo báo cáo tài chính quý 2 năm 2026, VEAM thu về gần 49.000 tỉ đồng cổ tức từ Honda Việt Nam sau gần 10 năm, chiếm 88% tổng lãi từ ba liên doanh ô tô.
Chính phủ đề xuất bỏ UAV khỏi ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhưng đại biểu cảnh báo nguy cơ mất an ninh khi thiếu cơ chế kiểm soát.
Lãi suất vay mua nhà tại TPHCM tăng lên 14-16%, khiến nhiều người trẻ tạm hoãn giấc mơ an cư. Viện Nghiên cứu bất động sản cảnh báo thị trường
Giá vàng thế giới vượt 4.200 USD mỗi ounce sau báo cáo việc làm tháng 7 Mỹ yếu, dự báo Fed không nâng lãi suất.
Honda mất gần 13 tỷ USD trong hai năm vì xe điện, thị phần tại Việt Nam chỉ 1,4%, đặt ra nhiều thách thức cho hãng.
Quốc hội đề xuất siết quản lý kim cương và dịch vụ sở hữu kỳ nghỉ trong dự thảo sửa đổi Luật Đầu tư, nhằm nâng cao quản lý và kiểm soát.
Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ ghi nhận khách Trung Quốc mua nhà giảm 37%, từ 14 tỷ USD xuống còn 7,6 tỷ USD.
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