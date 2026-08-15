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[VIDEO] Đường sắt Việt Nam thành lập Tập đoàn Đường sắt Quốc gia

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[VIDEO] Đường sắt Việt Nam thành lập Tập đoàn Đường sắt Quốc gia

Kể từ ngày 11/8, Đường sắt Việt Nam chính thức trở thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia, đa ngành hơn 100 lĩnh vực hoạt động.

Minh Quân - Hà Anh
#chuyển đổi mô hình doanh nghiệp ngành đường sắt #mở rộng hoạt động đa ngành đường sắt #thay đổi tổ chức quản lý công ty nhà nước #đầu tư và phát triển hạ tầng đường sắt quốc gia #nâng cao năng lực cạnh tranh ngành đường sắt

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