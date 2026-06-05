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[VIDEO] Giảm giờ làm, tăng ngày nghỉ Quốc khánh: Kiến nghị từ công đoàn

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[VIDEO] Giảm giờ làm, tăng ngày nghỉ Quốc khánh: Kiến nghị từ công đoàn

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất giảm giờ làm xuống 40-44 giờ/tuần và tăng ngày nghỉ dịp Quốc khánh, phản ánh mong muốn của công đoàn.

Minh Quân - Hà Anh
#Chính sách giảm giờ làm #Tăng ngày nghỉ lễ #Đại hội Công đoàn Việt Nam #Phúc lợi lao động #Quan hệ lao động

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