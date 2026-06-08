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[VIDEO] Đứt gãy Hormuz: Saudi Aramco và hãng tàu hốt bạc tỷ USD

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[VIDEO] Đứt gãy Hormuz: Saudi Aramco và hãng tàu hốt bạc tỷ USD

Hormuz bị phong tỏa, Saudi Aramco thu về hơn 32 tỷ USD trong quý một, hãng tàu CMB.Tech của Bỉ tăng lợi nhuận gấp ba nhờ giá cước vận tải.

Minh Quân - Hà Anh
#Tình hình khu vực Hormuz #Ảnh hưởng của phong tỏa Hormuz #Kết quả kinh doanh của Saudi Aramco #Lợi nhuận hãng tàu CMB.Tech #Giá cước vận tải tăng

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