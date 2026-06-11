Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Du lịch Việt Nam bứt tốc, thu hẹp khoảng cách với Thái Lan

SPOTLIGHT

[VIDEO] Du lịch Việt Nam bứt tốc, thu hẹp khoảng cách với Thái Lan

Năm 2025, du lịch Việt Nam đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, tăng trưởng 20%, doanh thu vượt 39 tỷ USD, cạnh tranh với Thái Lan.

Minh Quân - Hà Anh
#Phát triển du lịch Việt Nam #So sánh du lịch Việt Nam và Thái Lan #Tăng trưởng lượng khách quốc tế #Doanh thu du lịch năm 2025 #Chính sách thúc đẩy du lịch

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT