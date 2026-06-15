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[VIDEO] Đu đỉnh vàng lỗ 63 triệu/lượng: Rủi ro tâm lý đám đông cảnh báo

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[VIDEO] Đu đỉnh vàng lỗ 63 triệu/lượng: Rủi ro tâm lý đám đông cảnh báo

Giá vàng SJC giảm mạnh từ đỉnh 191 triệu, nhà đầu tư lỗ 63 triệu/lượng. Chuyên gia Nguyễn Quang Huy cảnh báo về rủi ro tâm lý đám đông.

Minh Quân - Hà Anh
#Rủi ro đầu tư vàng SJC #Ảnh hưởng tâm lý đám đông #Biến động giá vàng #Lời cảnh báo chuyên gia tài chính #Thị trường vàng lao dốc

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