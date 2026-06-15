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[VIDEO] Đi làm việc nước ngoài: Chỉ thu phí đào tạo sau khi trúng tuyển

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[VIDEO] Đi làm việc nước ngoài: Chỉ thu phí đào tạo sau khi trúng tuyển

Bộ Nội vụ đề xuất doanh nghiệp chỉ thu phí đào tạo nghề và ngoại ngữ sau khi lao động được đối tác nước ngoài tuyển chọn, bảo vệ người lao động.

Minh Quân - Hà Anh
#Chính sách phí đào tạo nghề và ngoại ngữ #Bảo vệ người lao động đi nước ngoài #Quy định tuyển dụng lao động nước ngoài #Vai trò của Bộ Nội vụ trong tuyển dụng #Quy trình trúng tuyển và phí đào tạo

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