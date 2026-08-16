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Số hóa - Xe

VinFast hé lộ VF9 bản nâng cấp, thêm truyền động mở rộng EREV mới?

VinFast VF9 bản nâng cấp vừa lộ diện hình ảnh phiên bản chạy thử nghiệm với lớp bọc che kín thiết kế ngoại thất. Dự kiến mẫu xe này sẽ ra mắt vào cuối năm 2026.

Nguyễn Thảo
Video: Đánh giá mẫu xe SUV Vinfast VF9 CATL PLUS tại Việt Nam.

Theo đó, dù được ngụy trang khá kỹ càng nhưng chiếc xe mới vẫn cho thấy chiều dài và ngoại hình vuông vức, đặc biệt ở phần đuôi xe, điều này phù hợp với phân khúc SUV hạng E của VinFast VF9. Ngoài ra, mẫu xe này hoàn toàn có thể trở thành nền tảng đề nhà sản xuất Việt Nam tạo nên các mẫu Lạc Hồng cao cấp mới, thậm chí là mẫu VF9 EREV (xe điện mở rộng phạm vi).

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VinFast hé lộ VF9 bản nâng cấp, thêm truyền động mở rộng EREV mới?

Cùng với sự xuất hiện của bức ảnh này, VinFast VF9 đang hứa hẹn có nhiều thay đổi, đặc biệt là việc hứa hẹn có thêm hệ truyền động mở rộng phạm vi - EREV. Nếu thông tin này đúng, rõ ràng VinFast đã bắt đầu để ý đến xu hướng mới trong xu hướng điện hoá chung của ngành tô, mà các. thương hiệu ôtô Trung Quốc đang chiếm lĩnh thị trường, không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn thế giới.

Thông tin về hệ thống EREV sẽ được VinFast trang bị cho xe mới đã xuất hiện từ tháng 11/2025, khi hãng lốp Sailun tiết lộ các dòng sản phẩm sẽ được sử dụng cho ôtô VinFast trong tương lai, với mẫu sẽ trang bị hệ thống Hybrid.

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Mẫu xe SUV VinFast VF9 đang hứa hẹn có nhiều thay đổi, đặc biệt là việc hứa hẹn có thêm hệ truyền động mở rộng phạm vi - EREV.

Trong một cuộc gặp mặt với các đại lý vào đầu năm 2026, VinFast cũng hé lộ và xác nhận VinFast VF9 thế hệ mới (cùng VF Wild) sẽ ra mắt vào Quý IV năm nay. Vào tháng 4/2026, VinFast cũng xuất hiện trong công văn số 4673/BXDKHCNMT&VLXD của Bộ Xây dựng về phân loại đối với xe điện phạm vi mở rộng (xe REEV), cho thấy hãng xe này có kinh nghiệm và nghiên cứu cụ thể về hệ thống EREV này.

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Kiểu dáng công nghiệp của VinFast VF9 mới cũng đã xuất hiện lần đầu tiên trong báo cáo sở hữu công nghiệp tháng 5/2026 của Cục Sở hữu trí tuệ.

Kiểu dáng công nghiệp của VinFast VF9 mới cũng đã xuất hiện lần đầu tiên trong báo cáo sở hữu công nghiệp tháng 5/2026 của Cục Sở hữu trí tuệ, trong đó thiết kế của ba chiếc xe SUV VinFast đã lộ diện, không loại trừ khả năng hãng cũng sẽ bổ sung biến thể cao cấp Lạc Hồng trong thời gian tới.

Vào tháng 7 vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 45/2026 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2026) với quy định đáng chú ý nhất liên quan đến phân loại các phương tiện xanh, đây là những căn cứ đề các chính sách ưu đãi trong tương lai sẽ được đưa ra đối với các dòng xe xanh mới này.

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Quy định mới được nêu trong Thông tư 45/2026 của Bộ Xây dựng, sửa đổi và bổ sung Thông tư 53/2024 về phân loại phương tiện giao thông đường bộ. Việc bổ sung EREV được đánh giá là bước hoàn thiện khung pháp lý đối với các loại xe điện hóa, tạo cơ sở để các cơ quan quản lý xây dựng chính sách liên quan đến thuế, lệ phí trước bạ và các quy định chuyên ngành trong thời gian tới.

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Mẫu sedan điện Hyundai Ioniq V có khả năng di chuyển từ 520 đến 540 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc. Bộ pin trên phiên bản này có trọng lượng 395 kg, trong khi khối lượng không tải của xe dao động từ 1.707 đến 1.737 kg tùy cấu hình.
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