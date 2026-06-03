[VIDEO] Chuyên gia World Bank: Việt Nam dùng AI nhiều nhất nhưng chưa sẵn sàng

Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] TP.HCM tầm nhìn 100 năm: Mục tiêu lọt top đô thị đáng sống nhất
TP.HCM đặt mục tiêu lọt top 100 đô thị đáng sống trên thế giới, phát triển bền vững đến năm 2050 với GRDP 1.200 tỉ USD.
Chuyên gia World Bank Trần Thị Lan Hương phân tích 5 yếu tố khiến Việt Nam dẫn đầu về AI nhưng hạ tầng số còn yếu và cán bộ còn thiếu chuẩn bị.
TP.HCM đặt mục tiêu lọt top 100 đô thị đáng sống trên thế giới, phát triển bền vững đến năm 2050 với GRDP 1.200 tỉ USD.
Từ 1/7, Nghị định 169/2026 quy định phạt đến 50 triệu đồng khi mang tiền mặt, vàng vượt ngưỡng không khai báo hải quan.
Bắc Kinh xây dựng hệ sinh thái vàng bằng nhân dân tệ, giảm phụ thuộc USD qua Ngân hàng Trung Quốc và Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải.
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Kevin O'Leary, Mark Cuban phản đối giờ làm việc cố định, trong khi Gen Z ưu tiên cân bằng cuộc sống qua khảo sát của KPMG và Deloitte.
Năm 2016, Elon Musk đặt cược vào siêu máy tính Nvidia DGX-1, mở đầu cho mối quan hệ đặc biệt ảnh hưởng ngành AI.
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Dữ liệu từ Fed cho thấy 10% giàu nhất sở hữu 68% tài sản, tạo ra khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn tại Mỹ.
Vàng giảm mạnh khi lạm phát Mỹ tháng 4 đạt 3,8%, khả năng Fed tăng lãi suất, ảnh hưởng đến thị trường vàng và đầu tư.
Kể từ ngày 1/7, hoạt động mua bán vật phẩm ảo trong game sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174, với mức phạt lên đến 200 triệu đồng cho doanh nghiệp.
TP.HCM đặt mục tiêu lọt top 100 đô thị đáng sống trên thế giới, phát triển bền vững đến năm 2050 với GRDP 1.200 tỉ USD.
TP.HCM đặt mục tiêu lọt top 100 đô thị đáng sống trên thế giới, phát triển bền vững đến năm 2050 với GRDP 1.200 tỉ USD.
Từ 1/7, Nghị định 169/2026 quy định phạt đến 50 triệu đồng khi mang tiền mặt, vàng vượt ngưỡng không khai báo hải quan.
Bắc Kinh xây dựng hệ sinh thái vàng bằng nhân dân tệ, giảm phụ thuộc USD qua Ngân hàng Trung Quốc và Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải.
Bộ Công Thương khuyến cáo sử dụng xăng E10 phù hợp với nhiều xe, vẫn duy trì xăng E5 cho xe cũ để đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Kevin O'Leary, Mark Cuban phản đối giờ làm việc cố định, trong khi Gen Z ưu tiên cân bằng cuộc sống qua khảo sát của KPMG và Deloitte.
Năm 2016, Elon Musk đặt cược vào siêu máy tính Nvidia DGX-1, mở đầu cho mối quan hệ đặc biệt ảnh hưởng ngành AI.
Anthropic huy động 65 tỷ USD, định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI. Tập trung khách hàng doanh nghiệp và hậu thuẫn từ Altimeter Capital.
Dữ liệu từ Fed cho thấy 10% giàu nhất sở hữu 68% tài sản, tạo ra khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn tại Mỹ.
Vàng giảm mạnh khi lạm phát Mỹ tháng 4 đạt 3,8%, khả năng Fed tăng lãi suất, ảnh hưởng đến thị trường vàng và đầu tư.
Kể từ ngày 1/7, hoạt động mua bán vật phẩm ảo trong game sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174, với mức phạt lên đến 200 triệu đồng cho doanh nghiệp.
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