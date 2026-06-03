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[VIDEO] Chuyên gia World Bank: Việt Nam dùng AI nhiều nhất nhưng chưa sẵn sàng

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[VIDEO] Chuyên gia World Bank: Việt Nam dùng AI nhiều nhất nhưng chưa sẵn sàng

Chuyên gia World Bank Trần Thị Lan Hương phân tích 5 yếu tố khiến Việt Nam dẫn đầu về AI nhưng hạ tầng số còn yếu và cán bộ còn thiếu chuẩn bị.

Minh Quân - Hà Anh
#Sử dụng AI tại Việt Nam #Hạ tầng số và thách thức #Vai trò của chuyên gia Ngân hàng Thế giới #Đánh giá năng lực cán bộ công nghệ #Yếu tố thúc đẩy ứng dụng AI

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