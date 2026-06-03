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[VIDEO] Chứng khoán lao dốc: Thanh khoản thấp nhất hơn 1 năm, tiền đi đâu?

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[VIDEO] Chứng khoán lao dốc: Thanh khoản thấp nhất hơn 1 năm, tiền đi đâu?

Thanh khoản HoSE giảm xuống 11.400 tỷ đồng, thấp nhất kể từ tháng 4/2024, VN-Index giảm gần 19 điểm đầu tháng 6, chuyên gia nhận định.

Minh Quân - Hà Anh
#Thị trường chứng khoán giảm #Thanh khoản thấp nhất hơn 1 năm #Chứng khoán Việt Nam #Ảnh hưởng của dòng tiền #Xu hướng đầu tư tháng 6

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