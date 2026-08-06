Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Luật Đất đai mới: 9 trường hợp không được bồi thường khi thu hồi

SPOTLIGHT

[VIDEO] Luật Đất đai mới: 9 trường hợp không được bồi thường khi thu hồi

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Cập nhật chi tiết mới nhất.

Minh Quân - Hà Anh
#quy định mới về bồi thường đất đai #trường hợp không được bồi thường khi thu hồi đất #vai trò Bộ Nông nghiệp và Môi trường #dự thảo Luật Đất đai sửa đổi #quy trình thu hồi đất và hỗ trợ tái định cư

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT