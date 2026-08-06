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[VIDEO] Mức sinh của Việt Nam thấp nhất lịch sử: Bài toán dân số già hóa

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[VIDEO] Mức sinh của Việt Nam thấp nhất lịch sử: Bài toán dân số già hóa

Việt Nam đang đối mặt với mức sinh thấp nhất trong lịch sử, gây ra thách thức lớn về già hóa dân số và phát triển kinh tế.

Minh Quân - Hà Anh
#giảm mức sinh ở Việt Nam #tác động của dân số già hóa #chính sách dân số và sinh đẻ #thách thức đối với hệ thống y tế #xu hướng dân số lâu dài

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