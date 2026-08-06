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[VIDEO] Nhà xã hội 1,1 tỷ đồng tại Hà Nội: Giá bán và dự án mới

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[VIDEO] Nhà xã hội 1,1 tỷ đồng tại Hà Nội: Giá bán và dự án mới

Sở Xây dựng Hà Nội công bố giá nhà xã hội 1,1 tỷ đồng/căn, dự án CT2 Lĩnh Nam mở bán 83 căn với giá 28,4 triệu đồng/m2.

Minh Quân - Hà Anh
#giá nhà xã hội tại Hà Nội #dự án nhà ở Lĩnh Nam #giá bán căn hộ chung cư #đầu tư xây dựng tòa nhà 17 tầng #kế hoạch mở bán căn hộ

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