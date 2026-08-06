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[VIDEO] Doanh nghiệp miền Bắc bùng nổ lắp điện mặt trời mái nhà, tiết kiệm tră

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[VIDEO] Doanh nghiệp miền Bắc bùng nổ lắp điện mặt trời mái nhà, tiết kiệm tră

Các doanh nghiệp miền Bắc đẩy mạnh lắp đặt điện mặt trời mái nhà, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi ngày tại các khu công nghiệp như DEEP C.

Minh Quân - Hà Anh
#doanh nghiệp miền Bắc lắp đặt điện mặt trời mái nhà #công ty FLAT Việt Nam tiết kiệm năng lượng #tăng trưởng sử dụng năng lượng tái tạo #lợi ích kinh tế từ điện mặt trời #phát triển năng lượng bền vững tại khu công nghiệp

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