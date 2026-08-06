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[VIDEO] Lãi suất liên ngân hàng lao dốc xuống 2,2%, thấp nhất từ đầu năm

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[VIDEO] Lãi suất liên ngân hàng lao dốc xuống 2,2%, thấp nhất từ đầu năm

Lãi suất vay qua đêm liên ngân hàng giảm còn 2,2%, mức thấp nhất từ đầu năm. Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 2.000 tỷ đồng qua thị trường mở, điều tiế

Minh Quân - Hà Anh
#giảm lãi suất liên ngân hàng #thị trường mở hút ròng #tác động đến thanh khoản ngân hàng #xu hướng lãi suất tiền tệ #ảnh hưởng đến thị trường vay vốn

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