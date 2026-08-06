Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Kính AI Leqi - Công Cụ Gian Lận Thi Cử Đỉnh Cao Tại Trung Quốc

SPOTLIGHT

[VIDEO] Kính AI Leqi - Công Cụ Gian Lận Thi Cử Đỉnh Cao Tại Trung Quốc

Sinh viên Đại học Nông nghiệp Hoa Nam Quảng Châu bị phát hiện gian lận nhờ kính thông minh Leqi tích hợp AI DeepSeek, phản ánh rủi ro công nghệ trong giáo dục.

Minh Quân - Hà Anh
#biến động nhân sự cấp cao tại Eximbank #thay đổi tổng giám đốc ngân hàng #tác động của sụt giảm lợi nhuận ngân hàng #tình hình quản trị ngân hàng Eximbank #ảnh hưởng của biến động nhân sự đến hoạt động ngân hàng

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT