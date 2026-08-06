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[VIDEO] 5 thay đổi lớn về sổ đỏ: Sổ đỏ điện tử và ghi tên đồng sở hữu

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[VIDEO] 5 thay đổi lớn về sổ đỏ: Sổ đỏ điện tử và ghi tên đồng sở hữu

Khám phá 5 điểm mới về sổ đỏ, gồm sổ đỏ điện tử có giá trị pháp lý như giấy tờ và quy định mới từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Minh Quân - Hà Anh
#đổi mới sổ đỏ điện tử #quy định pháp lý sổ đỏ điện tử #quy trình ghi nhận đồng sở hữu đất #dự thảo Luật Đất đai mới #ứng dụng công nghệ trong quản lý đất đai

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