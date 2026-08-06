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[VIDEO] Chủ trọ Hà Nội thu điện 4.000 đồng/kWh khiến sinh viên không dám kêu

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[VIDEO] Chủ trọ Hà Nội thu điện 4.000 đồng/kWh khiến sinh viên không dám kêu

Nhiều chủ trọ ở Hà Nội thu tiền điện cao gấp nhiều lần quy định, khiến sinh viên và người thuê trọ khốn đốn nhưng vẫn im lặng để giữ chỗ ở.

Minh Quân - Hà Anh
#Giá điện sinh viên tại Hà Nội #Chủ trọ thu phí cao gây khó khăn #Ảnh hưởng đời sống sinh viên #Nỗi lo mất chỗ ở của người thuê trọ #Vấn đề kiểm soát giá điện và quyền lợi người thuê

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