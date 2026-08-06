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[VIDEO] 120 triệu phú Anh đề nghị chính phủ tăng thuế với chính họ

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[VIDEO] 120 triệu phú Anh đề nghị chính phủ tăng thuế với chính họ

Hơn 120 triệu phú tại Anh đề xuất đánh thuế tài sản cao hơn để góp phần giảm bớt gánh nặng ngân sách quốc gia.

Minh Quân - Hà Anh
#đề nghị tăng thuế tài sản cho giới siêu giàu #đóng góp tài chính của triệu phú Anh #kế hoạch đánh thuế 2% trên tài sản lớn #ảnh hưởng thuế tới ngân sách quốc gia #vai trò của giới siêu giàu trong chính sách thuế

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