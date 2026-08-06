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[VIDEO] SCG thu về hơn 37.000 tỷ đồng tại Việt Nam nửa đầu năm

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[VIDEO] SCG thu về hơn 37.000 tỷ đồng tại Việt Nam nửa đầu năm

Nhờ vận hành trở lại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, SCG Thái Lan đạt doanh thu 37.000 tỷ đồng tại Việt Nam, tăng 126% so với cùng kỳ.

Minh Quân - Hà Anh
#doanh thu tập đoàn SCG tại Việt Nam #vận hành lại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn #tăng trưởng doanh thu nửa đầu năm #ảnh hưởng của hoạt động sản xuất đến doanh thu #tác động của thị trường hóa dầu Việt Nam

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