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[VIDEO] Xổ số TP.HCM lãi gần 1.200 tỷ đồng nửa đầu năm

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[VIDEO] Xổ số TP.HCM lãi gần 1.200 tỷ đồng nửa đầu năm

Xổ số kiến thiết TP.HCM đạt lợi nhuận kỷ lục 1.200 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, mức cao nhất từ trước đến nay.

Minh Quân - Hà Anh
#Kết quả kinh doanh xổ số TP.HCM #Lợi nhuận trước thuế đạt kỷ lục #Tăng trưởng doanh thu nửa đầu năm #Ảnh hưởng từ hoạt động xổ số #Phát triển lĩnh vực xổ số địa phương

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