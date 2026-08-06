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[VIDEO] Giá vàng ngừng rơi sau 4 tháng: 5 biến số quyết định tương lai

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[VIDEO] Giá vàng ngừng rơi sau 4 tháng: 5 biến số quyết định tương lai

Giá vàng thế giới kết thúc chuỗi giảm sau 4 tháng, tăng nhẹ 0,7% tháng Bảy. Các yếu tố ảnh hưởng quan trọng được phân tích.

Minh Quân - Hà Anh
#giá vàng biến động sau 4 tháng giảm #tác động của giá vàng thế giới #những yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng #dự báo xu hướng vàng trong tương lai #ảnh hưởng của thị trường tài chính toàn cầu

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