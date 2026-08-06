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[VIDEO] Hòa Phát nợ vay kỷ lục gần 100.000 tỷ đồng nhưng lợi nhuận vẫn bùng nổ

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[VIDEO] Hòa Phát nợ vay kỷ lục gần 100.000 tỷ đồng nhưng lợi nhuận vẫn bùng nổ

Hòa Phát vay gần 98.500 tỷ đồng cuối tháng 6, tăng 9%, lợi nhuận quý 2 đạt 6.400 tỷ đồng bất chấp nợ vay lớn.

Minh Quân - Hà Anh
#Hòa Phát nợ vay lớn gần 100.000 tỷ đồng #Tập đoàn Hòa Phát lợi nhuận quý 2 #tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp #tác động nợ vay đối với tài chính doanh nghiệp #xu hướng vay nợ và sinh lời trong ngành thép

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