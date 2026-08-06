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[VIDEO] Quảng cáo sai sữa Lotte Kid A+ bị phạt 200 triệu đồng

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[VIDEO] Quảng cáo sai sữa Lotte Kid A+ bị phạt 200 triệu đồng

Công ty Hoan TT bị xử phạt 200 triệu đồng vì quảng cáo sai về sữa Lotte Kid A+ theo quyết định của ủy ban cạnh tranh quốc gia.

Minh Quân - Hà Anh
#Xử phạt doanh nghiệp quảng cáo sai sự thật #Quảng cáo sản phẩm sữa Lotte Kid A+ #Ảnh hưởng của quảng cáo sai lệch đến người tiêu dùng #Chính sách xử lý vi phạm cạnh tranh #Vai trò của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

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