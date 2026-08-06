Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Doanh nhân 23 tuổi sở hữu tài sản gần 6.000 tỷ đồng là ai?

SPOTLIGHT

[VIDEO] Doanh nhân 23 tuổi sở hữu tài sản gần 6.000 tỷ đồng là ai?

Ông Nguyễn Xuân Thái, con trai Phó chủ tịch Sacombank, sở hữu 15% cổ phần LPBank và có tài sản ước tính gần 5.700 tỷ đồng.

Minh Quân - Hà Anh
#doanh nhân trẻ sở hữu tài sản lớn #ông Nguyễn Xuân Thái và cổ phần LPBank #gia đình ông Nguyễn Đức Thụy #đầu tư chứng khoán và tài chính #đời sống giới nhà giàu Việt Nam

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT