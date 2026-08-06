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[VIDEO] Quá hạn thông báo thuế, hộ kinh doanh bị phạt tới 7,5 triệu đồng

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[VIDEO] Quá hạn thông báo thuế, hộ kinh doanh bị phạt tới 7,5 triệu đồng

Nhiều hộ kinh doanh tại Hà Nội chậm thông báo doanh thu trước hạn 31/7, có thể bị phạt tới 7,5 triệu đồng theo quy định của Cục Thuế Bộ Tài chính.

Minh Quân - Hà Anh
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