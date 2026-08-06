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[VIDEO] Giảm hơn 11.000 trường học, Bộ GD&ĐT thúc đẩy tinh gọn mạng lưới giáo dục

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[VIDEO] Giảm hơn 11.000 trường học, Bộ GD&ĐT thúc đẩy tinh gọn mạng lưới giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới giáo dục, giảm hơn 11.000 trường học theo chỉ đạo của Chính phủ và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Minh Quân - Hà Anh
#giảm số lượng trường học toàn quốc #tinh gọn mạng lưới giáo dục #chỉ đạo của Chính phủ và Tổng Bí thư #đẩy mạnh sắp xếp cơ sở giáo dục #ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục Việt Nam

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