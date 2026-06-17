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[VIDEO] Chính phủ hướng dẫn sắp xếp thôn tổ dân phố khi lập phường

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[VIDEO] Chính phủ hướng dẫn sắp xếp thôn tổ dân phố khi lập phường

Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn sắp xếp thôn tổ dân phố đặc biệt khi thành lập phường từ xã, với quy trình lấy ý kiến và quyết định của HĐND.

Minh Quân - Hà Anh
#Sắp xếp thôn tổ dân phố #Lập phường từ xã #Hướng dẫn của Chính phủ #Quy trình lấy ý kiến #Quyết định của HĐND

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