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[VIDEO] Bitcoin mất 1.200 tỷ USD, dòng tiền đổ vào AI

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[VIDEO] Bitcoin mất 1.200 tỷ USD, dòng tiền đổ vào AI

Bitcoin giảm mạnh, mất hơn nửa giá trị, trong khi dòng tiền đầu cơ chuyển hướng sang AI. Quỹ ETF BlackRock rút ròng, MicroStrateg thay đổi chiến lược.

Minh Quân - Hà Anh
#Ảnh hưởng của AI đến thị trường tiền điện tử #Biến động vốn hóa Bitcoin #Dòng tiền đầu cơ vào AI #Hoạt động quỹ ETF và rút ròng #Ảnh hưởng của thị trường tiền số

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