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[VIDEO] Anthropic cảnh báo AI vượt tầm kiểm soát, kêu gọi tạm dừng toàn cầu

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[VIDEO] Anthropic cảnh báo AI vượt tầm kiểm soát, kêu gọi tạm dừng toàn cầu

Anthropic cảnh báo về rủi ro AI vượt tầm kiểm soát và kêu gọi tạm dừng phát triển hệ thống AI mạnh nhất trên thế giới.

Minh Quân - Hà Anh
#Cảnh báo về AI vượt kiểm soát #Kêu gọi tạm dừng phát triển AI #Nguy cơ tự học của AI #Ảnh hưởng toàn cầu của AI #Lo ngại về an toàn AI

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