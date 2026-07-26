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[GALLERY] Aston Martin Vanquish ra mắt bản đặc biệt mừng 25 năm tuổi

Số hóa - Xe

[GALLERY] Aston Martin Vanquish ra mắt bản đặc biệt mừng 25 năm tuổi

Aston Martin Vanquish vừa ra mắt phiên bản kỷ niệm 25 năm dòng xe được sản xuất, chia đều cho hai kiểu thân xe Coupe và Volante giới hạn chỉ 50 chiếc.

Nguyễn Chung
Aston Martin đang kỷ niệm 25 năm ra mắt dòng xe Vanquish trang bị động cơ V12 với một phiên bản giới hạn. Được gọi là Vanquish 25, chỉ có 25 chiếc Coupe và 25 chiếc Volante được sản xuất trên toàn thế giới.
Aston Martin đang kỷ niệm 25 năm ra mắt dòng xe Vanquish trang bị động cơ V12 với một phiên bản giới hạn. Được gọi là Vanquish 25, chỉ có 25 chiếc Coupe và 25 chiếc Volante được sản xuất trên toàn thế giới.
Tất cả những chiếc Aston Martin Vanquish đặc biệt kỷ niệm 25 năm đều được chế tạo bởi dịch vụ cá nhân hóa Q của hãng, có nghĩa là mỗi trong số 50 chiếc xe đều được đặt hàng riêng theo yêu cầu.
Tất cả những chiếc Aston Martin Vanquish đặc biệt kỷ niệm 25 năm đều được chế tạo bởi dịch vụ cá nhân hóa Q của hãng, có nghĩa là mỗi trong số 50 chiếc xe đều được đặt hàng riêng theo yêu cầu.
Nhìn từ xa, Vanquish 25 trông khá giống với bất kỳ chiếc Vanquish nào khác. Điểm nổi bật nhất chính là lớp sơn. Tất cả các mẫu đều được phủ cùng một màu bạc Q Skye Silver, với các chi tiết mạ kim loại dọc theo các khe gió trang trí bên.
Nhìn từ xa, Vanquish 25 trông khá giống với bất kỳ chiếc Vanquish nào khác. Điểm nổi bật nhất chính là lớp sơn. Tất cả các mẫu đều được phủ cùng một màu bạc Q Skye Silver, với các chi tiết mạ kim loại dọc theo các khe gió trang trí bên.
Ngoài ra, một số chi tiết nhỏ khác được bổ sung cho chiếc xe bao gồm huy hiệu Vanquish 25 đặc biệt, mâm hợp kim rèn 21 inch tùy chỉnh và ống xả mới. Những tinh chỉnh tiếp tục được thể hiện bên trong nội thất.
Ngoài ra, một số chi tiết nhỏ khác được bổ sung cho chiếc xe bao gồm huy hiệu Vanquish 25 đặc biệt, mâm hợp kim rèn 21 inch tùy chỉnh và ống xả mới. Những tinh chỉnh tiếp tục được thể hiện bên trong nội thất.
Các chi tiết trên Aston Martin Vanquish đặc biệt kỷ niệm 25 năm được trang trí khắc laser mang thương hiệu Aston Martin, nút khởi động/dừng động cơ màu đỏ, trần xe bọc Alcantara màu đen và dòng chữ "Vanquish 25" thêu trên ghế.
Các chi tiết trên Aston Martin Vanquish đặc biệt kỷ niệm 25 năm được trang trí khắc laser mang thương hiệu Aston Martin, nút khởi động/dừng động cơ màu đỏ, trần xe bọc Alcantara màu đen và dòng chữ "Vanquish 25" thêu trên ghế.
Mặc dù động cơ của xe không được nâng cấp, những chiếc Aston Martin Vanquish kỷ niệm 25 năm vẫn được trang bị động cơ V12 Twin-Turbo 5.2L sản sinh công suất lên đến 835 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm.
Mặc dù động cơ của xe không được nâng cấp, những chiếc Aston Martin Vanquish kỷ niệm 25 năm vẫn được trang bị động cơ V12 Twin-Turbo 5.2L sản sinh công suất lên đến 835 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm.
Được trang bị hộp số 8 cấp ly hợp kép ZF và hệ dẫn động cầu sau, siêu xe này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,3 giây với vận tốc tối đa 345 km/h. Với phiên bản mui trần, con số này lần lượt là 3,4 giây và 344 km/h.
Được trang bị hộp số 8 cấp ly hợp kép ZF và hệ dẫn động cầu sau, siêu xe này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,3 giây với vận tốc tối đa 345 km/h. Với phiên bản mui trần, con số này lần lượt là 3,4 giây và 344 km/h.
Aston Martin Vanquish 25 sẽ chính thức được giới thiệu với giới đam mê tốc độ tại sự kiện Monterey Car Week tại California (Mỹ) vào đầu tháng 8/2026. Những chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao vào quý IV/2026.
Aston Martin Vanquish 25 sẽ chính thức được giới thiệu với giới đam mê tốc độ tại sự kiện Monterey Car Week tại California (Mỹ) vào đầu tháng 8/2026. Những chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao vào quý IV/2026.
Tại Mỹ, Aston Martin Vanquish bản tiêu chuẩn có giá khởi điểm khoảng 427.700 USD. Sau khi bổ sung các tùy chọn, mức giá của mẫu xe này có thể lên đến 550.000 USD.
Tại Mỹ, Aston Martin Vanquish bản tiêu chuẩn có giá khởi điểm khoảng 427.700 USD. Sau khi bổ sung các tùy chọn, mức giá của mẫu xe này có thể lên đến 550.000 USD.
Video: Giới thiệu Aston Martin Vanquish 25 giới hạn 50 chiếc toàn cầu.
Nguyễn Chung
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