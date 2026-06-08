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[VIDEO] AI sao chép giọng nói người thân gây lo ngại an ninh

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[VIDEO] AI sao chép giọng nói người thân gây lo ngại an ninh

Người mẹ ở Buffalo suýt mất tiền vì cuộc gọi giả giọng con trai do AI tạo ra. FBI cảnh báo lừa đảo giọng nói gây thiệt hại lớn cho người Mỹ.

Minh Quân - Hà Anh
#Lừa đảo bằng giọng nói AI #Cảnh báo FBI về lừa đảo #Nguy cơ mất tiền do giả mạo giọng nói #Tăng cường cảnh báo lừa đảo trực tuyến #Sử dụng AI trong gian lận tài chính

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