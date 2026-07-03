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Quân sự - Thế giới

Vị tướng quyền lực của Iran bất ngờ 'tái xuất'

Người đứng đầu IRGC xuất hiện công khai sau một thời gian vắng bóng trong bối cảnh Iran đang chuẩn bị cho lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, ông Ahmad Vahidi, một vị tướng quyền lực đứng đầu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã xuất hiện công khai trở lại sau một thời gian "ẩn mình", trong bối cảnh Tehran chuẩn bị cho lễ tang kéo dài nhiều ngày của cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Những bức ảnh được truyền thông nhà nước Iran đăng tải cho thấy Tướng Ahmad Vahidi tham dự một cuộc họp về lễ tang của cố Lãnh tụ 86 tuổi, sau đó ngồi bên cạnh linh cữu của ông trong buổi lễ do chính quyền Iran tổ chức ở gần nhà cũ của ông Khamenei tại trung tâm Tehran vào tối 2/7.

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Trong bức ảnh do Văn phòng Lãnh tụ tối cao Iran công bố, Tướng Ahmad Vahidi ngồi cạnh linh cữu của cố Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei ở Tehran, Iran, tối 2/7/2026. Ảnh: Văn phòng Lãnh tụ tối cao Iran/AP.

Đoạn video do truyền thông nhà nước Iran công bố ghi lại cảnh lễ tưởng niệm ông Ali Khamenei tại thủ đô Tehran. Nhiều người mặc đồ đen đến viếng, được truyền thông nhà nước xác định là thân nhân của các nạn nhân trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày năm 2025 và cuộc chiến Iran gần đây.

Các chuyên gia nhận định, ông Vahidi đã trở thành nhân vật chủ chốt trong việc định hình lập trường cứng rắn của Iran khi đàm phán về khả năng chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến với Mỹ.

Ông được cho là thành viên của một đội ngũ có liên hệ trực tiếp với tân Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, người vẫn chưa xuất hiện công khai trước công chúng sau khi được cho là bị thương trong cuộc không kích của Mỹ - Israel ngày 28/2.

Bản thân ông Vahidi cũng không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 8/2, tức là vài tuần trước khi cuộc chiến Mỹ - Iran bùng nổ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung nhằm chấm dứt cuộc xung đột

Nguồn video: VTV
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